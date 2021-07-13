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"Дельта" штамм подозревают у двух женщин из Закарпатья: они вернулись из России

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Закарпатье, Вторник 13 июля 2021 14:24
"Дельта" штамм подозревают у двух женщин из Закарпатья: они вернулись из России Фото: штамм "Дельта" подозревают у двух женщин из Закарпатья (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Заболевания новым штаммом коронавируса "Дельта" подозревают у двух женщин из Закарпатья. Они недавно вернулись из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По информации главного врача Закарпатской инфекционной больницы Михаила Поляка, анализы на определение типа заболевания отправили в Киев на прошлой неделе. Результаты ожидают со дня на день.

"Речь идет о двух молодых женщинах, которые вернулись в Закарпатье из России. Одна из них две недели провела у нас в реанимации, очень трудно проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы на Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где подтвердят или опровергнут наличие у наших пациентов штамма "Дельта"- сказал он.

Он добавил, что сейчас пациентки, о которых идет речь, уже выписаны из больницы и находятся дома.

"Мы заподозрили у них именно штамм "Дельта" из-за тяжелого течения болезни, который у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации! Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где полно штамма "Дельта",- отметил Поляк.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине обнаружили два случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса.

Отметим, что правительство планирует скоординировать работу для подготовки к потенциальной вспышке коронавируса в стране на фоне распространения штамма "Дельта".

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