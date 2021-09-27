"Дельта"-штамм в Украине стал доминирующим среди новых COVID-случаев, - Кузин
В Украине большинство новых выявленных случаев коронавируса приходится на "Дельта" -штамм. Так, один такой инфицированный может в среднем заразить 5-8 человек.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для "РБК-Украина".
"Стоит заметить, что мы столкнулись с "Дельта"-штаммом, который не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально, "Альфа"-штамм - распространялся не так быстро. Скорость распространения "Дельты" выросла в разы", - рассказал Кузин.
По его словам, один человек может в среднем заразить от 5 до 8 человек при интенсивном общении, в случае пребывания в замкнутом помещении и т. д.
"Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются - это "Дельта", - отметил Кузин.
Напомним, что главный санврач Украины также рассказал об атипичных симптомах штамма коронавируса "Дельта".