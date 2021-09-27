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"Дельта"-штамм в Украине стал доминирующим среди новых COVID-случаев, - Кузин

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Украина, Понедельник 27 сентября 2021 10:49
"Дельта"-штамм в Украине стал доминирующим среди новых COVID-случаев, - Кузин Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В Украине большинство новых выявленных случаев коронавируса приходится на "Дельта" -штамм. Так, один такой инфицированный может в среднем заразить 5-8 человек.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для "РБК-Украина".

"Стоит заметить, что мы столкнулись с "Дельта"-штаммом, который не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально, "Альфа"-штамм - распространялся не так быстро. Скорость распространения "Дельты" выросла в разы", - рассказал Кузин.

По его словам, один человек может в среднем заразить от 5 до 8 человек при интенсивном общении, в случае пребывания в замкнутом помещении и т. д.

"Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются - это "Дельта", - отметил Кузин.

Напомним, что главный санврач Украины также рассказал об атипичных симптомах штамма коронавируса "Дельта".

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