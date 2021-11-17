"Дельта" в Украине. В Минздраве рассказали об особенностях штамма

Штамм коронавирус "Дельта" имеет меньший инкубационный период, что быстро приводит к тяжелому течению болезни. Однако вакцинированные переносят его легче.

Об этом сообщает РБК-Украина на главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "Сегодня".

"Дельта" имеет определенные особенности: он быстрее приводит к тяжелой форме, у него меньший инкубационный период. Человек на 4-5 день имеет ярко выраженную клиническую картину. У вакцинированных болезнь протекает в более легкой форме", - рассказал Кузин.

Главный санврач отметил, что при "Дельте" потребность пациента в кислороде возрастает в 5-6 раз, чем у больного на обычный штамм.

"Это влияет на показатели смертности", - резюмировал Кузин.