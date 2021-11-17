ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Дельта" в Украине. В Минздраве рассказали об особенностях штамма

Новина українською →
Украина, Среда 17 ноября 2021 11:30
"Дельта" в Украине. В Минздраве рассказали об особенностях штамма Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Штамм коронавирус "Дельта" имеет меньший инкубационный период, что быстро приводит к тяжелому течению болезни. Однако вакцинированные переносят его легче.

Об этом сообщает РБК-Украина на главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "Сегодня".

"Дельта" имеет определенные особенности: он быстрее приводит к тяжелой форме, у него меньший инкубационный период. Человек на 4-5 день имеет ярко выраженную клиническую картину. У вакцинированных болезнь протекает в более легкой форме", - рассказал Кузин.

Главный санврач отметил, что при "Дельте" потребность пациента в кислороде возрастает в 5-6 раз, чем у больного на обычный штамм.

"Это влияет на показатели смертности", - резюмировал Кузин.

Отметим, что в октябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что новый вариант "Дельты" уже находится на территории Украины.

Добавим, Кабинет министров Украины выделил 67,5 млн гривен на закупку тест-систем для обнаружение штамма "Дельта" на уровне регионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Карантин Коронавирус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе