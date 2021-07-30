"Дельта" не является смертоноснее уханского штамма COVID, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что "Дельта" не является более смертоносной, чем штамм COVID-19, который обнаружили в Ухане еще в начале пандемии. Вакцинация, несмотря на уменьшение эффективности, и в дальнейшем является первоочередным способом побороть заболевание.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам технического руководителя ВОЗ Марии Ван Керкхове, информация о том, что "Дельта" является гораздо заразнее - не означает, что риск летального исхода выше.

Главный эксперт организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что сегодня, несмотря на снижение эффективности препаратов, вакцины и в дальнейшем являются действенным способом борьбы с пандемией коронавируса.

"Все вакцины, которые сегодня одобрены ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации. Мы боремся с тем же вирусом, но с вирусом, который стал более приспособленным", - заявил Райан.