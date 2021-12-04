За день в Украине вакцинировали более 200 тысяч человек
Фото: в Украине уже сделали более 25 млн прививок (Виталий Носач, РБК-Украина)
За последние сутки 3 декабря в Украине 216 129 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы 140 572 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Таким образом, количество прививок выросло по сравнению с предыдущим днем (206 710 человек).
По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 13 685 627 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 690 062 человека. Всего проведено 25 375 687 прививок.
По данным опроса Центра Разумкова, среди украинцев нет единого мнения по вопросу, какой способ борьбы с распространением коронавируса является наиболее действенным. Около трети опрошенных (31,1%) назвали тотальную вакцинацию населения.