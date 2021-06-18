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Деньги от растаможки "евроблях" хотят направить на борьбу с COVID: закон внесли в Раду

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Украина, Пятница 18 июня 2021 13:46
Деньги от растаможки "евроблях" хотят направить на борьбу с COVID: закон внесли в Раду Фото: в Раду внесли закон о направлении денег от растаможки "евроблях" на борьбу с COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров предлагает направить в специальный фонд госбюджета 1,4 млрд гривен налогов от растаможки "евроблях" на борьбу с COVID-19 и вакцинацию. Документ внесли в Верховную раду.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект зарегистрировали 17 июня под №5671. Главным по наработке определен комитет по вопросам бюджета. На данный момент текста проекта отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

По информации Государственной таможенной службы, после окончания льготного периода налогообложения в течение 2020 года в Украину ввезли 38,4 тыс. единиц транспортных средств, в т. ч. с нарушением сроков пребывания в таможенных режимах транзита и временного ввоза - 7,5 тыс. транспортных средств.

Закон увеличивает доходы специального фонда госбюджета на 2021 год на 1 433,75 млн грн.

Полученные средства Кабмин предлагает израсходовать по бюджетной программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Напомним, правительство поддержало этот проект закона ранее в среду.

Как писало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, в конце мая 2021 года 43% опрошенных украинцев заявили, что не намерены делать прививку от коронавируса. Еще в марте таких было 51,5%.

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