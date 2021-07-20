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"Дія" больше не нужна. В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию

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Киев, Вторник 20 июля 2021 11:23
"Дія" больше не нужна. В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В связи с началом пятого этапа вакцинации от COVID в Украине больше не нужно записываться через портал или приложение "Дія". Теперь прививки доступны всем желающим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сервиса "Дія".

"Регистрироваться на вакцинацию в "Дії" больше не нужно. Сегодня начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение всего времени в "Дії" записались на вакцинацию 698 000 украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине откроют пункты вакцинации на пограничных пунктах пропуска, в том числе, в аэропортах.

Между тем для не вакцинированных путешественников могут ввести двухнедельную самоизоляцию.

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