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В "Дия" появился сертификат для переболевших COVID

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Воскресенье 14 ноября 2021 22:23
В "Дия" появился сертификат для переболевших COVID Фото: В "Дия" появился сертификат для переболевших COVID (Юля Червинская, РБК-Украина )
Автор: Валерия Полищук

В "Дия" появился сертификат переболевших COVID. В приложении пользователям отображаются два документа - внутренний и международный.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Во внутреннем сертификате отображается фото, которому принадлежит документ, а также дата рождения, срок действия, номер сертификата и фамилия, имя и отчество человека.

В &quot;Дия&quot; появился сертификат для переболевших COVIDОтметим, что сгенерировать сертификат в "Дия" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения. Сертификат действует в течение 90 дней.

При этом документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год.

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