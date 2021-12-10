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"Дия" запустила запись на тысячу за вакцинацию. В каких банках можно оформить карту

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Пятница 10 декабря 2021 00:05
"Дия" запустила запись на тысячу за вакцинацию. В каких банках можно оформить карту Фото: Дия запустила запись на тысячу гривен за вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

"Дия" запустила запись на тысячу за вакцинацию. Программа "е-Поддержка" стартует 19 декабря, в ней принимают участие уже 6 банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства экономики.

На данное время участие в программе принимают: Monobank, "Альфа-банк", "А-Банк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Ощадбанк".

Постепенно будут присоединяться и другие банки. Использовать уже имеющийся счет в банке невозможно. Уточняется, что соответствующее постановление по этой программе, направленной на поддержку бизнеса, который наиболее пострадал во время пандемии COVID-19, путем стимулирования спроса среди граждан, было принято в четверг на заседании Кабмина.

“Для Правительства очень важно поддержать тот бизнес, который столкнулся с большими вызовами во время пандемии. Начисление 1 000 грн всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, не только будет стимулировать граждан делать прививки, но и позволит поддержать наиболее уязвимые отрасли, в частности, сферу культуры и спорта, транспортную отрасль”, - отметила первый вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко.

В частности, этой программой предусмотрено, что все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, смогут получить 1000 грн от государства.

За эти средства граждане смогут приобрести абонемент в спортзал либо фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине, приобрести книги.

Эта программа будет реализовываться в несколько этапов.

Напомним, 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает выплату украинцам тысячи гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.

Отметим, выплаты вакцинированным украинцам начнутся с 19 декабря текущего года. Подробнее о том, кто сможет получить деньги и на что их можно потратить - в материале РБК-Украина.

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