В Днепре фиксируют положительную динамику выздоровления от COVID-19, - горсовет

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

В Днепре фиксируют положительную динамику выздоровления от COVID-19 и призывают не пренебрегать карантинными ограничениями.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель директора департамента охраны здоровья населения Днепровского городского совета Юлия Виклиенко.

По ее словам, в Днепре по состоянию на 22 октября зафиксировано 8 957 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 4 156 человек с этим диагнозом выздоровели.

На амбулаторном лечении находится 4 461 заболевший.

На стационарном лечении в медицинских заведениях города 340 человек: в 21-й больнице - 177 пациентов (из них 1 на ИВЛ), в 16-й - 69 пациентов (2 на ИВЛ), в 4-й больнице - 63 пациенты, в больнице №6 -25 пациентов (3 на ИВЛ), в 6-й детской - пять пациентов.

В городе продолжают работать мобильные бригады с ПЦР-системой. По состоянию на 22 октября они совершили 5580 выездов и обследовали более 32 887 человек.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 7053 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд.

Больше всего новых заболеваний подтвердили и в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.