В Днепре открыли центр вакцинации для жителей всей области

В Днепре открыли областной центр вакцинации от коронавируса . Этот центр будет принимать жителей не только Днепра, но и всей Днепропетровской области.

Об этом сообщила Днепропетровская областная государственная администрация .

"Областной центр вакцинации от коронавируса открыли в центре города - чтобы добираться сюда было удобно. Он будет принимать посетителей каждые выходные. Иммунизация бесплатная", - заявила руководитель департамента здравоохранения ОГА Виктория Кулик.

В центре могут получить прививку жители области, которые записались в лист ожидания вакцинации через портал или приложение "Дия". Прививку делают китайской вакциной от коронавируса CoronaVac.

"Сначала посетителей регистрируют. Далее их осматривает врач. После прививки пациенты полчаса отдыхают под наблюдением медиков", - добавили в ОГА.