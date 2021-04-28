В Днепре жесткий карантин продлили еще на два месяца

Власти города Днепр приняли решение продлить жесткий карантин еще на два месяца. Таким образом, он будет действовать до 30 июня.

Так, ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно. Однако в то же время младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.

Также в Днепре запрещена работа дискотек и ночных клубов.

Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.

При этом льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.

При этом, в Днепре частично ослабили карантинные ограничения. В частности, власти разрешили студентам, которые заканчивают медицинские учебные заведения, посетить одно массовое мероприятие, а именно - сдачу основного квалификационного экзамена.