В Днепропетровской ОГА во время празднований Дня Независимости будут делать COVID-прививки

В День независимости вблизи помещения Днепровской ОГА состоятся торжественные празднования и ярмарка. В здании облгосадминистрации в это время развернут пункт вакцинации для всех желающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА .

Пункт вакцинации будет работать 24 августа в большом зале на первом этаже. Там создадут условия, чтобы желающие могли вакцинироваться от ковида. Дежурить будут две мобильные бригады.

Центр массовой иммунизации будет открыт с 8:00 до 17:00. На выбор две вакцины: Comirnaty от Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

С 9 утра у здания ОГА начнется ярмарка и праздничная программа.

"Жители Днепропетровской области смогут не только веселиться и праздновать. Но и совместить приятное с полезным", - отметили в департаменте здравоохранения ОГА.