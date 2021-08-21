ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Днепропетровской ОГА во время празднований Дня Независимости будут делать COVID-прививки

Новина українською →
Суббота 21 августа 2021 09:29
В Днепропетровской ОГА во время празднований Дня Независимости будут делать COVID-прививки Фото: в Днепропетровской ОГА развернут пункт вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В День независимости вблизи помещения Днепровской ОГА состоятся торжественные празднования и ярмарка. В здании облгосадминистрации в это время развернут пункт вакцинации для всех желающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Пункт вакцинации будет работать 24 августа в большом зале на первом этаже. Там создадут условия, чтобы желающие могли вакцинироваться от ковида. Дежурить будут две мобильные бригады.

Центр массовой иммунизации будет открыт с 8:00 до 17:00. На выбор две вакцины: Comirnaty от Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

С 9 утра у здания ОГА начнется ярмарка и праздничная программа.

"Жители Днепропетровской области смогут не только веселиться и праздновать. Но и совместить приятное с полезным", - отметили в департаменте здравоохранения ОГА.

Ранее сообщалось, что в Украине сделали уже более 8 млн COVID-прививок.

Напомним, РБК-Украина писало, что глава Минздрава Виктор Ляшко назвал лучшую COVID-вакцину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская ОГА Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе