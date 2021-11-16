Добиваются помощи от государства: в Греции кафе и рестораны закрыты из-за COVID-протестов

Во вторник, 16 ноября, в разных городах Греции владельцы заведений общественного питания организовали забастовки и протесты. Предприниматели требуют финансовой помощи от государства для поддержки бизнеса, который пострадал из-за последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

Многие рестораны, кафе и традиционные таверны закрыты в Афинах, Салониках и других городах. Их владельцы вышли на протесты с требованием поддержки от государства во время пандемии.

Так, протестующие в Салониках поставили пустой гроб возле правительственного здания. Этим они хотели показать смерть бизнеса в стране. А участники марша в городе Патры прошли улицами с черными воздушными шарами. Кроме того, на митинге в Афинах возникли небольшие потасовки, когда полиция пыталась остановить демонстрантов, которые перекрывали дваижение транспорта возле официальной резиденции премьер-министра.

Лидер крупнейшей ассоциации малого бизнеса Греции Гиоргос Каватас заявил, что предприятия требуют ввести налоговые льготы и субсидии на аренду от правительства.

"Мы поддерживаем меры общественного здравоохранения, но нам также нужна помощь. Не будем забывать, что за последние 20 месяцев предприятия общественного питания были закрыты как минимум на девять месяцев, а другие предприятия без открытых площадок для посетителей закрылись на 12 месяцев. Утраченные деньги никогда не будут возвращены, поэтому очевидно, что нам нужно серьезно обсудить это", - сказал он.

На сегодняшний день в Греции зарегистрированы самые высокие показатели случаев заражения коронавирусом и смертности от него за последние шесть месяцев.

Правительство страны вновь ввело некоторые ограничения, которые нацелены на примерно одну треть населения, которое еще не вакцинировано. Но Минздрав Греции рекомендует применить более жестокие ограничения для борьбы с инфекцией.