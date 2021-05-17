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Дубай смягчает карантин: отелям разрешили работать на полную мощность

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Дубай, Понедельник 17 мая 2021 18:54
Дубай смягчает карантин: отелям разрешили работать на полную мощность Фото: Дубай смягчает карантин (pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

В понедельник, 17 мая, Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) смягчил ограничения по COVID-19, позволив отелям работать на полную мощность. Также разрешено проводить концерты и спортивные мероприятия с участием вакцинированных от коронавируса.

Об этом со ссылкой на высший комитет Дубая по вопросам кризисов и управления катастрофами сообщает Reuters.

Социальное дистанцирование и обязательное ношение масок сохраняется. Также увеличились возможности ресторанов и развлекательных заведений.

Объединенные Арабские Эмираты занимают высокие мировые рейтинги по уровню тестирования и вакцинации против COVID-19. При этом в последние недели ОАЭ запретили въезд из Индии, Бангладеша, Пакистана, Непала и Шри-Ланки для защиты от распространения очень заразного "индийского" варианта коронавируса.

Напомним, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одобрили экстренное использование вакцины против коронавируса компании Pfizer для детей. Препарат разрешили использовать для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее ОАЭ объявили о начале распространения в стране вакцины от COVID-19 коронавируса местного производства. Она называется Hayat-Vax. Этот препарат находится в процессе получения необходимой аккредитации для распространения во всем мире.


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