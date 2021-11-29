Два года пандемии: COVID убил более 5 млн человек в мире

Фото: в мире от коронавируса умерли больше 5 млн человек (Getty Images)

С начала пандемии коронавируса, когда его впервые выявили в Китае в декабре 2019 года, умерли не менее 5 197 718 человек. За все время зарегистрировано минимум 260 817 750 случаев COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Только за сутки 28 ноября в мире обнаружили 4 760 новых смертей от коронавиурса и 382 619 новых случаев заболевания. Отмечают, что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общие потери от пандемии могут быть в два-три раза выше официальных данных из-за чрезмерной смертности, которая прямо или косвенно связана с COVID. Большое количество менее тяжелых или бессимптомных случаев также остается невыявленным, несмотря на усиленное тестирование во многих странах.