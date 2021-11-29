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Два года пандемии: COVID убил более 5 млн человек в мире

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Понедельник 29 ноября 2021 14:44
Два года пандемии: COVID убил более 5 млн человек в мире Фото: в мире от коронавируса умерли больше 5 млн человек (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

С начала пандемии коронавируса, когда его впервые выявили в Китае в декабре 2019 года, умерли не менее 5 197 718 человек. За все время зарегистрировано минимум 260 817 750 случаев COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Только за сутки 28 ноября в мире обнаружили 4 760 новых смертей от коронавиурса и 382 619 новых случаев заболевания.

Отмечают, что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общие потери от пандемии могут быть в два-три раза выше официальных данных из-за чрезмерной смертности, которая прямо или косвенно связана с COVID. Большое количество менее тяжелых или бессимптомных случаев также остается невыявленным, несмотря на усиленное тестирование во многих странах.

Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал условие завершения пандемии коронавируса. Это будет зависеть от вакцинации населения в мире.

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