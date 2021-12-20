Два препарата признаны неэффективными против штамма "Омикрон"
Два популярных препарата, которые использовали врачи для лечения коронавируса, признаны малоэффективными против штамма "Омикрон". Об этом, ссылаясь на лабораторные исследования, предупредили компании-производители лекарств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
Речь идет о препаратах на основе антител от Regeneron и Eli Lilly. Они использовались на ранних стадиях заболевания и были популярными среди врачей в США, благодаря их способности предотвращать тяжелое течение болезни и госпитализацию.
Однако оба производителя лекарств недавно предупредили, что лабораторные исследования подтвердили невысокую эффективность препаратов для лечения "Омикрона". Этот штамм содержит десятки мутаций, затрудняющих атаку антител на вирус.
Компании также отметили, что могут быстро разработать новые препараты для штамма "Омикрон", однако ожидается, что они появятся не раньше, чем через несколько месяцев.
Также отмечается, что еще один препарат от британского производителя лекарств GlaxoSmithKline лучше всего подходит для борьбы с "Омикроном". Однако проблема в том, что он сейчас не доступен во многих странах, включая США. В следующем году компания планирует расширить производство и произвести к маю 2 миллиона доз по контрактам с США, Канадой, Великобританией, Японией и рядом других стран.
Напомним, что штамм "Омикрон" стал доминирующим в Англии. Больше половины новых случаев коронавируса связаны с этим штаммом.