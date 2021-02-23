"Два-три человека из сотни могут приболеть": Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной. По его словам, всего два-три человека из ста "могут приболеть".
Об этом Лукашенко заявил во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщает пресс-служба беларусского президента.
Отмечается, что Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса. Производство планируется начать в марте на белорусском предприятии.
"Самая эффективная вакцина - это российская. Это признано во всем мире. Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород, это самая эффективная вакцина. Два-три человека из сотни, и то не всегда, могут приболеть", - сказал Лукашенко.
Также он добавил, что сейчас резко начала снижаться заболеваемость в Беларуси.
"Дай бог, к осени или может к лету мы уже выйдем поближе к нулю", - сказал Лукашенко.
Напомним, 22 февраля в Сочи состоялась неформальная встреча российского президента Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая длилась более 6 часов.
Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом РФ Лукашенко заявил, что "дорожные карты" по сотрудничеству между Москвой и Минском готовы к подписанию,