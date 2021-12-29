ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Два варианта. Что будет с теми, у кого подтвердят коронавирус на КПВВ: объяснение Верещук

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 17:26
Два варианта. Что будет с теми, у кого подтвердят коронавирус на КПВВ: объяснение Верещук Фото: Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что если тест на коронавирус во время пересечения КПВВ на Донбассе будет положительным, то у человека будет два выбора. При этом она добавила, что украинцы смогут делать COVID-тесты на КПВВ бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Если тест на КПВВ окажется положительным, то у человека будет выбор: либо идти на обсервацию, которая будет длиться 10 суток, либо вернуться к месту, откуда он шел ", - заявила министр.

При этом Верещук добавила, что в четверг,30 декабря, самоизоляция для жителей оккупированных территорий с приложением "Вдома" официально будет отменена.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Кабмин на сегодняшнем заседании принял решение отменить самоизоляцию при въезде в Украину из-за проблем с приложением "Вдома".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Верещук КПВВ Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе