Две COVID-вакцины китайской Sinopharm показали эффективность более 70%

Две вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinopharm показали эффективность более 70% против симптоматических случаев. При этом остается пока непонятным, какова защита от тяжелых или бессимптомных случаев.

Вакцина, разработанная дочерней компанией Sinopharm, базирующейся в Ухане, была эффективной на 72,8% против симптоматического COVID-19 по крайней мере через две недели после второй инъекции. Такой показатель указан в промежуточных результатах исследования, опубликованного в журнале Американской медицинской ассоциации. Это немного лучше, чем 72,5%, что было заявлено компанией в феврале.

Другая вакцина, разработанная Пекинским институтом, связанным с Sinopharm, которая в этом месяце получила одобрение на экстренное использование Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показала эффективность 78,1%.

Показания были основаны на подсчетах 142 симптоматических случаев в исследовании, в котором участвовало более 40 000 участников.

"Среди участников было лишь 2 тяжелых случая заболевания COVID-19, поэтому выводы по предупреждению тяжелых случаев делать нельзя. Исследование не могло решить вопрос о том, предотвращают ли вакцины бессимптомную инфекцию, это требует официального надзора за всеми исследованиями с помощью вирусологических и серологических тестов", - говорится в выводах исследования.

Исследование, проведенное в странах, включая Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, не охватило беременных женщин и людей моложе 18 лет. Также данных было недостаточно в отношении пожилых людей и больных хроническими заболеваниями.