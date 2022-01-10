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Уже две. Какие области Украины в "оранжевой" зоне: карта Минздрава

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Киев, Понедельник 10 января 2022 08:58
Уже две. Какие области Украины в "оранжевой" зоне: карта Минздрава Фото: уже две области находятся в "оранжевой" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине две области находятся в "оранжевой" зоне карантина. Речь идет о Сумской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Сумской области ухудшился показатель выявления случаев инфицирования, а в Херсонской - динамика уровня госпитализаций, свидетельствуют данные с карты Минздрава.

Все остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина.

Уже две. Какие области Украины в &quot;оранжевой&quot; зоне: карта Минздрава

Какие правила действуют в "желтой" зоне

Запрещено:

  • работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

  • работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

  • работа спортзалов, бассейнов;

  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

  • межобластные и международные перевозки.

В то же время ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют:

  • "зеленый" или "желтый" сертификат вакцинации;
  • международное свидетельство о вакцинации;
  • иностранный COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР-теста;
  • сертификат о выздоровлении от коронавируса.
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