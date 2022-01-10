Уже две. Какие области Украины в "оранжевой" зоне: карта Минздрава
В Украине две области находятся в "оранжевой" зоне карантина. Речь идет о Сумской и Херсонской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Сумской области ухудшился показатель выявления случаев инфицирования, а в Херсонской - динамика уровня госпитализаций, свидетельствуют данные с карты Минздрава.
Все остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина.
Какие правила действуют в "желтой" зоне
Запрещено:
-
работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
-
проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
-
работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
-
работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
-
работа спортзалов, бассейнов;
-
деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
-
межобластные и международные перевозки.
В то же время ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют:
- "зеленый" или "желтый" сертификат вакцинации;
- международное свидетельство о вакцинации;
- иностранный COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР-теста;
- сертификат о выздоровлении от коронавируса.