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В двух областях Украины превышен допустимый уровень госпитализации из-за COVID

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Суббота 24 июля 2021 13:52
В двух областях Украины превышен допустимый уровень госпитализации из-за COVID Фото: в двух областях превышен уровень госпитализации (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на сегодня, 23 июля все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. При этом в двух областях один из эпидемиологических показателей не соответствует норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Луганской и Херсонской областях уровень госпитализации превышает норму. Он должен быть на уровне не выше 50%, однако в Луганской области этот показатель - 58,3%, а в Херсонской - 69,8%.

Другие показатели соответствуют норме.

Напомним, за минувшие сутки в Украине обнаружили 745 новых случаев коронавируса.

Ранее главный санврач страны заявил, что карантина из-за коронавируса этой осенью не избежать.

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