В двух областях Украины превышен допустимый уровень госпитализации из-за COVID
Фото: в двух областях превышен уровень госпитализации (Getty Images)
По состоянию на сегодня, 23 июля все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. При этом в двух областях один из эпидемиологических показателей не соответствует норме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В Луганской и Херсонской областях уровень госпитализации превышает норму. Он должен быть на уровне не выше 50%, однако в Луганской области этот показатель - 58,3%, а в Херсонской - 69,8%.
Другие показатели соответствуют норме.
Напомним, за минувшие сутки в Украине обнаружили 745 новых случаев коронавируса.
Ранее главный санврач страны заявил, что карантина из-за коронавируса этой осенью не избежать.