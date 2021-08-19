Джо Байден и первая леди США вакцинируются третьей дозой против COVID

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден получат третьи дозы вакцины против коронавируса. Лидер отметил, что с сентября всем американцам будут предлагать бустерные прививки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Отметим, что в США будут предлагать бустерные дозы с сентября несмотря на то, что миллионы американцев до сих пор не сделали и первой прививки.

"Когда мы видим доказательства того, что иммунитет ослабевает, особенно перед лицом этого варианта "Дельта" - мы обязаны действовать, чтобы защитить людей дома", - отметил главный хирург США Вивек Мэрти.

В конце концов, президент США и его жена также согласились сделать третью прививку против коронавируса. Во время интервью Байден не раскрывал подробностей, однако подтвердил информацию о бустерной вакцинации.