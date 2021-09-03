ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Джонсон призвал британских подростков быстрее вакцинироваться от COVID-19

Новина українською →
Великобритания, Пятница 03 сентября 2021 05:17
Джонсон призвал британских подростков быстрее вакцинироваться от COVID-19 Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобитании (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Британским подросткам от 16 до 17 лет нужно как можно быстрее вакцинироваться от COVID-19. С таким призывом выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам Джонсона, молодые люди являются очень важной группой для потенциальной передачи коронавируса. Он призвал всех, кто имеет право, пойти и получить вакцину.

"Я призываю всех молодых людей в возрасте от 16 до 17 лет, всех, кто знает молодых людей от 16 до 17 лет - цифры сейчас растут очень быстро. Я просто призываю всех, кто еще не получил укола, пойти и получить его", - заявил он.

Менее месяца назад Объединенный комитет по вакцинам и иммунизации в Великобритании (JCVI) одобрил введение подросткам этой возрастной группы первой дозы вакцины Pfizer -BioNTech. Однако примерно треть молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет в Англии до сих пор не сделали ни одного укола.

Сейчас в Великобритании рассматривают вопрос о вакцинации детей с 12 лет. Министр образования Гэвин Уильямс сообщил Sky News, что решение будет принято "очень, очень скоро" и что Национальная служба здравоохранения готова начать этот процесс, если правительство получит разрешение от JCVI.

Напомним, что в Великобритании стали больше госпитализировать с коронавирусом людей молодого возраста.

Ранее сообщалось, что в Великобритании будут вакцинировать старших людей третьей дозой вакцины от коронавируса. Также третью дозу получат люди с ослабленной иммунной системой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе