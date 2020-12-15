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Эксперты назвали возможные причины спада новых больных COVID-19

Новина українською → Киев, Вторник 15 декабря 2020 08:16
Эксперты назвали возможные причины спада новых больных COVID-19 Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Катерина Сояк считает, что пока рано связывать последнюю статистику с карантином выходного дня. Однако, некоторые ее коллеги говорят, что усиление карантина на выходных все же помогло.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19".

По ее словам, разрыв цепи передачи болезни уменьшает количество инфицированных, но города не особо придерживались карантина.

В то же время, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, который входит в рабочую группу Минздрава по разработке протокола лечения пациентов с коронавирусом, считает, что карантин выходного дня все же был эффективным.

"Важно, что у нас нет увеличения количества новых случаев по сравнению с предыдущими неделями. Второе - это рост числа выздоровевших, которых становится больше чем новых больных", - заявил он.

Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита допустил, что на последних цифрах в статистике больных могли отразиться сразу несколько факторов: карантин и сезонность, ведь в декабре респираторные заболевания немного ослабевают, и экономическая составляющая.

"По нашему мнению, одна из причин улучшения статистики COVID-19 может быть в том, что количество ПЦР-тестов с середины ноября начало снижаться", - сказал РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший замглавы Минздрава Павел Ковтонюк.

Напомним, Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина с усилением в январе.

Отметим, в Кабмине не исключают усиление карантина раньше 8 января, если заболеваемость коронавирусом в Украине резко начнет расти.

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