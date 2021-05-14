Эпидемиолог прогнозирует снижение случаев COVID-19 из-за сезонности инфекции

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Как отметила Мухарская, карантинные меры в Украине сыграли решающую роль в сокращении случаев COVID-19.

По ее словам, сейчас люди вернулись после праздников, и поэтому идет некоторый рост случаев, хотя он и не поднимается до тех уровней, как до локдауна.

"Но учитывая, что это все-таки сезонное заболевание, а сезон, который характерен для респираторных инфекций, уже подошел к концу фактически, заболеваемость будет постепенно уменьшаться", - сказала она.

Врач-эпидемиолог напомнила, что летом вирусы никуда не исчезают. "Тот же всем известный вирус гриппа, вирусы острых респираторных инфекций циркулируют и летом. Люди болеют и летом, но количество больных острыми респираторными заболеваниями значительно ниже, нежели в осенне-зимний период", - отметила она.

По ее словам, новые штаммы могут увеличить число зараженных, однако не радикально. "Заболеваемость будет поддерживаться, но не на таких высоких цифрах, как это было зимой", - добавила она.