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Эпидемиолог прогнозирует снижение случаев COVID-19 из-за сезонности инфекции

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Украина, Пятница 14 мая 2021 10:10
Эпидемиолог прогнозирует снижение случаев COVID-19 из-за сезонности инфекции Фото: эпидемия COVID-19 летом пойдет на спад по естественным причинам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После майских праздников Украине наблюдается некоторый рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако сезон для острых респираторных заболеваний заканчивается.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Как отметила Мухарская, карантинные меры в Украине сыграли решающую роль в сокращении случаев COVID-19.

По ее словам, сейчас люди вернулись после праздников, и поэтому идет некоторый рост случаев, хотя он и не поднимается до тех уровней, как до локдауна.

"Но учитывая, что это все-таки сезонное заболевание, а сезон, который характерен для респираторных инфекций, уже подошел к концу фактически, заболеваемость будет постепенно уменьшаться", - сказала она.

Врач-эпидемиолог напомнила, что летом вирусы никуда не исчезают. "Тот же всем известный вирус гриппа, вирусы острых респираторных инфекций циркулируют и летом. Люди болеют и летом, но количество больных острыми респираторными заболеваниями значительно ниже, нежели в осенне-зимний период", - отметила она.

По ее словам, новые штаммы могут увеличить число зараженных, однако не радикально. "Заболеваемость будет поддерживаться, но не на таких высоких цифрах, как это было зимой", - добавила она.

Отметим, в апреле 65% опрошенных украинцев ответили, что не болели COVID-19, а 29% - болели. Из тех, кто считает, что болел, 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы.

Напомним, в апреле 2021 года 43% украинцев были готовы сделать прививку от COVID-19 в ближайшие несколько месяцев. Ответили, что не готовы, 52% респондентов.

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