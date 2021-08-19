Эпидпоказатели в двух областях Украины не соответствуют "зеленой" зоне
По состоянию на сегодня, 19 августа вся Украина находится в "зеленой" зоне карантина. Однако в двух регионах один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Так, в Ровенской области достаточно длительное время динамика госпитализаций больных коронавирусом демонстрирует высокие показатели.
Сейчас она составляет 81,8%, а ранее была в пределах 71,9%-86,2%.
Кроме этого, в Черновицкой области вырос показатель динамики COVID-госпитализаций и сейчас составляет 75,7%, хотя предварительно составлял 48,2%.
Однако, в Ивано-Франковской области, в которой еще вчера было превышение по данному показателю - 56,9%, динамика улучшилась и составляет 19,4%.
Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
Напомним, за минувшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализированы 665 человек.
Добавим, в Украине зарегистрировали 1 560 новых случаев COVID-19.