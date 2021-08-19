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Эпидпоказатели в двух областях Украины не соответствуют "зеленой" зоне

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Украина, Четверг 19 августа 2021 09:23
Эпидпоказатели в двух областях Украины не соответствуют "зеленой" зоне Фото: эпидпоказатели в двух областях Украины не соответствуют "зеленой" зоне (Виталий Носач. РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 19 августа вся Украина находится в "зеленой" зоне карантина. Однако в двух регионах один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Ровенской области достаточно длительное время динамика госпитализаций больных коронавирусом демонстрирует высокие показатели.

Сейчас она составляет 81,8%, а ранее была в пределах 71,9%-86,2%.

Кроме этого, в Черновицкой области вырос показатель динамики COVID-госпитализаций и сейчас составляет 75,7%, хотя предварительно составлял 48,2%.

Однако, в Ивано-Франковской области, в которой еще вчера было превышение по данному показателю - 56,9%, динамика улучшилась и составляет 19,4%.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, за минувшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализированы 665 человек.

Добавим, в Украине зарегистрировали 1 560 новых случаев COVID-19.

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