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Эпицентром коронавируса стала новая страна: в ВОЗ сделали заявление

Новина українською → Бразилиа, Пятница 02 апреля 2021 09:00
Эпицентром коронавируса стала новая страна: в ВОЗ сделали заявление Фото: Бразилия стала эпицентром коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о критической ситуации с коронавирусом в Бразилии. Эта страна стала эпицентром коронавируса.

Об этом заявила эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керхове, передает Reuters.

По ее словам, ряд штатов Бразилии находится в тяжелом состоянии, а больницы переполнены зараженными коронавирусом. Представительница ВОЗ заявила, что эта страна является эпицентром коронавируса.

"На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии", - сообщила она.

По состоянию на 2 апреля, по данным Университета Джонса Хопкинса, самая сложная ситуация с коронавирусом в:

  • США - 30 538 840 зараженных,
  • Бразилии - 12 839 844 зараженных,
  • Индии - 12 221 665 зараженных.

По количеству смертей, то в Бразилии умерли 325 284 человека (в США 553 120, в Индии - 162 927).

Напомним, Бразилия объявила о разработке вакцины. Обещает помочь другим странам.

Ранее сообщалось, что глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу ушел в отставку после критики парламента якобы из-за нехватки вакцин от коронавируса.

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