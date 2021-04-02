Эпицентром коронавируса стала новая страна: в ВОЗ сделали заявление

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о критической ситуации с коронавирусом в Бразилии . Эта страна стала эпицентром коронавируса.

Об этом заявила эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керхове, передает Reuters .

По ее словам, ряд штатов Бразилии находится в тяжелом состоянии, а больницы переполнены зараженными коронавирусом. Представительница ВОЗ заявила, что эта страна является эпицентром коронавируса.

"На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии", - сообщила она.

По состоянию на 2 апреля, по данным Университета Джонса Хопкинса, самая сложная ситуация с коронавирусом в:

США - 30 538 840 зараженных,

Бразилии - 12 839 844 зараженных,

Индии - 12 221 665 зараженных.

По количеству смертей, то в Бразилии умерли 325 284 человека (в США 553 120, в Индии - 162 927).