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В ЕС на этой неделе могут утвердить первую вакцину для детей от 12 лет

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Европейский союз, Среда 26 мая 2021 14:38
В ЕС на этой неделе могут утвердить первую вакцину для детей от 12 лет Фото: в ЕС могут утвердить первую вакцину для детей от 12 лет (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщит в пятницу, 28 мая, утвердило ли вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech (Comirnaty) для детей в возрасте от 12 до 15 лет. В случае положительного решения, препарат станет первой COVID-вакциной в ЕС для людей такой возрастной категории.

Об этом со ссылкой на EMA сообщает AFP.

Отмечается, что сейчас вакцина Pfizer разрешена для людей в возрасте от 16 лет.

В пятницу EMA проведет брифинг, чтобы "обнародовать итоги чрезвычайного заседания комитета по вопросам медицины EMA ... для обсуждения педиатрических показаний к Comirnaty".

5 мая в Канаде Министерство здравоохранения одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет. По данным ведомства, коэффициент безопасности вакцины Pfizer-BioNTech для детей от 12 до 15 лет аналогичный коэффициенту безопасности, что наблюдается у пожилых людей.

Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов также позволила вакцину Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Компания Pfizer еще 31 марта заявила, что ее вакцина против COVID-19 оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты были получены в ходе третьего этапа клинических испытаний.

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