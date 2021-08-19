ЕС готов принимать украинские COVID-сертификаты с 20 августа

Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты , но готов принимать их только с 20 августа. Таким образом, Украину подключат к европейской системе совместимости сертификатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии .

Сообщается, что сегодня Еврокомиссия приняла решения об эквивалентности для Северной Македонии, Турции и Украины.

"Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в сообщении.

Также в заявлении указано, что признание сертификатов является взаимным.

"Я рад видеть, что список стран, внедряющих систему на основе цифрового COVID-сертификата ЕС, неуклонно растет, и мы устанавливаем стандарты на международном уровне. Это поможет облегчить безопасное путешествие, в том числе за пределы нашего Союза", - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Когда мы вместе боремся с пандемией, наши партнеры также являются неотъемлемой частью совместной безопасности. Я приветствую Украину, Северную Македонию и Турцию в нашей системе цифровых COVID-сертификатов и надеюсь, что в ближайшее время к нам подключится еще больше наших соседей", - добавил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели.

Где взять украинский цифровой COVID-сертификат

Отметим, цифровой COVID-сертификат в Украине внедряется через приложение "Дія". На сегодня такой сертификат не доступен широкому числу вакцинированных украинцев, поскольку продолжается бета-тестирование. В частности, протестировать их могут граждане Украины, который получили полный курс вакцинации от COVID-19 на территории страны.

В июле был запущен бета-тест в приложении "Дія" на iOS, а на этой неделе - для пользователей смартфонов на Android.

При этом на 20 августа анонсирован специальный брифинг с участием представителей Минцифры, Минздрава и ЕС, которые расскажут о том, как все будет работать и когда украинцы смогут путешествовать с цифровыми COVID-сертификатами.