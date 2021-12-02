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ЕС начинает изучать данные новой потенциальной вакцины от COVID

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Брюссель, Четверг 02 декабря 2021 13:58
ЕС начинает изучать данные новой потенциальной вакцины от COVID Фото: ЕС изучает данные новой потенциальной вакцины от COVID (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Агентство ЕС начинает изучать данные по еще одной потенциальной вакцине от коронавируса. Речь идет о препарате VLA2001 компании Valneva.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Европейского агентства по лекарственным средствам.

В ЕС узнают, больше ли преимуществ вакцины, чем потенциальных рисков. Обзор данных будет продолжаться до тех пор, пока получат достаточно доказательств для подачи заявки на получение условного одобрения вакцины

"Решение Комитета по лекарственным средствам для людей основывается на предыдущих результатах лабораторных исследований и ранних клинических исследованиях на взрослых. Исследования утверждают, что вакцина вызывает выработку антител против SARS-CoV-2, вируса, который вызывает COVID-19, и может давать защиту от болезни", - отмечают в заявлении.

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