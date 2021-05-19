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ЕС одобрил открытие границ для вакцинированных путешественников, - AFP

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Брюссель, Среда 19 мая 2021 13:06
ЕС одобрил открытие границ для вакцинированных путешественников, - AFP Фото: ЕС может скоро открыть границы (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз одобрил открытие границ для вакцинированных от коронавируса путешественников. Блок вводит COVID-паспорта.

Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на источники.

Отметим, еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон ранее заявил, что у ЕС есть необходимые инструменты и условия для безопасного восстановления туристического сезона. В Евросоюзе заявили о благоприятных условиях для восстановления туризма летом.

"ЕС соглашается открыть границы для полностью вакцинированных путешественников", - сообщает AFP.

Напомним, сегодня сообщалось, что лидерам Евросоюза не удалось завершить работу над единой схемой внедрения Covid-паспортов. Переговоры возобновятся в четверг 20 мая.

Отметим, правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, чтобы украинцы могли беспрепятственно путешествовать.

В июне в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренными в ЕС препаратами.

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