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ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским

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Четверг 19 августа 2021 13:08
ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским Фото: ЕС признал соответствие украинских COVID-сертификатов в "Дії" европейским (РБК-Украина/Червинская Юлия)
Автор: Инна Собора

Европейский союз (ЕС) официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответсвуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

COVID-сертификат - это документ в "Дії", который будет подтверждать ваш статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.

Завтра на эту тему состоится специальный брифинг.

Там представители Минцифры, Минздрава и ЕС расскажут о проекте, его технической части, как все будет работать и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами в "Дії".

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