ЕС планирует в июле вакцинировать 70% взрослого населения Европы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует в июле 2021 года вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы. Ожидается, что ЕС закупит необходимое для реализации цели количество доз COVID-вакцин.

По словам главы Еврокомиссии, каждую секунду на территории Евросоюза вакцинируют от коронавируса 30 европейцев. Она добавила, что Европа еще не видела такой масштабной кампании вакцинации населения.

"И это происходит из-за того, что мобилизован весь континент... Сегодня мы вакцинируем более 3 миллионов европейцев в сутки и прогресс в Европе с каждым днем набирает обороты. Поэтому я уверена, что мы сможем достичь нашей цели - доставить достаточно доз, чтобы уже в июле было вакцинировано 70% взрослого населения Европы", - сказала фон дер Ляйен.