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ЕС планирует в июле вакцинировать 70% взрослого населения Европы

Новина українською → Брюссель, Четверг 06 мая 2021 16:08
ЕС планирует в июле вакцинировать 70% взрослого населения Европы Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует в июле 2021 года вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы. Ожидается, что ЕС закупит необходимое для реализации цели количество доз COVID-вакцин.

Об этом говорится в тексте заявления фон дер Ляйен на сайте Еврокомиссии.

По словам главы Еврокомиссии, каждую секунду на территории Евросоюза вакцинируют от коронавируса 30 европейцев. Она добавила, что Европа еще не видела такой масштабной кампании вакцинации населения.

"И это происходит из-за того, что мобилизован весь континент... Сегодня мы вакцинируем более 3 миллионов европейцев в сутки и прогресс в Европе с каждым днем набирает обороты. Поэтому я уверена, что мы сможем достичь нашей цели - доставить достаточно доз, чтобы уже в июле было вакцинировано 70% взрослого населения Европы", - сказала фон дер Ляйен.

Напомним, в Евросоюзе планируют к середине лета достичь коллективного иммунитета от COVID-19. Для достижения этой цели нужно вакцинировать не менее 70% взрослого населения, поэтому ЕС будет увеличивать поставки вакцин для ускорения процесса вакцинации.

Как писало РБК-Украина, в мире уже сделали более миллиарда прививок от коронавируса. Лидером по количеству прививок от коронавируса являются Соединенные Штаты Америки.

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