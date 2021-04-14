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В ЕС планируют получить 250 млн доз вакцины Pfizer до конца июня

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 20:27
В ЕС планируют получить 250 млн доз вакцины Pfizer до конца июня Фото: страны ЕС получат 250 млн доз вакцины Pfizer (Getty Images)
Автор: Инна Собора

До конца июня государства-члены Евросоюза должны получить дополнительные 50 миллионов доз вакцины от коронавируса производства BioNTech/Pfizer. Их поставка изначально планировалась в четвертом квартале, однако договоренности удалось изменить.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет DW.

Таким образом в настоящее время предполагается, что во втором квартале - с апреля до июня включительно - в ЕС должен поступить целом 250 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer.

Распределение вакцины между странами ЕС должно состояться пропорционально количеству населения в них. Например, Германия получит около 9 млн дополнительных доз вакцин, что соответствует доле населения в 18,6% от всего количества жителей стран ЕС.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украину должны доставить 117 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Напомним, ранее стало известно, что Украина договорилась о поставках 10 миллионов доз вакцины от коронавирус компании Pfizer.

Отметим, вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.

Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.

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