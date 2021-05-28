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В ЕС разрешили использовать вакцину Pfizer для подростков

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Пятница 28 мая 2021 17:51
В ЕС разрешили использовать вакцину Pfizer для подростков Фото: EMA разрешила использовать вакцину Pfizer для подростков (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 28 мая, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) разрешило использовать вакцину от коронавируса Pfizer для подростков. Теперь в странах ЕС будут вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает EMA в Twitter.

"Комитет ЕМА по лекарственным средствам сегодня одобрил заявку на расширение применения вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) на детей в возрасте от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подростки будут вакцинироваться так же как и взрослые. Вакцину будут вводить в виде двух инъекций с интервалом не менее трех недель.

Напомним, компания Pfizer еще 31 марта заявила, что ее вакцина против COVID-19 оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты были получены в ходе третьего этапа клинических испытаний.

Кроме того, администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов также позволила вакцину Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет.

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