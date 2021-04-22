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В ЕС согласовали технические характеристики COVID-сертификатов

Новина українською → Брюссель, Четверг 22 апреля 2021 15:06
В ЕС согласовали технические характеристики COVID-сертификатов Фото: "зеленые" сертификаты позволят свободно совершать поездки между странами (freepik.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Представители стран-членов Европейского союза согласовали технические характеристики цифровых ("зеленых") COVID-сертификатов. Введение таких сертификатов должно позволить восстановить туризм в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В ЕС отмечают важность введения COVID-сертификатов к июню 2021 года.

"Согласованная техническая спецификация охватывает структуру данных и механизмы кодирования, включая QR-код, который гарантирует, что все сертификаты, будь то цифровые или бумажные, могут быть прочитаны и проверены на всей территории ЕС", - сообщили в Еврокомиссии.

При этом в ЕС заявили, что сертификаты не будут передавать личные данные владельцев.

"Со стороны Комиссии, мы будем готовы к 1 июня к подключению государств-членов, таким образом мы можем гарантировать, что система будет на месте к летнему сезону", - заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Напомним, ранее лидеры стран Евросоюза договорились внедрить сертификаты о вакцинации от коронавируса и продлить ограничения на несущественные поездки.

Кроме того, недавно президент Владимир Зеленский призвал разработать в Украине систему паспортов вакцинации от коронавируса.

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