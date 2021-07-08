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ЕС впервые признал иностранный COVID-сертификат, но не украинский

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Нидерланды, Четверг 08 июля 2021 18:44
ЕС впервые признал иностранный COVID-сертификат, но не украинский Фото: Евросоюз признал COVID-сертификат Швейцарии Анастасия Некипелая РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Еврокомиссия приняла решение о признании швейцарского сертификата COVID-19. Швейцария стала первой страной, чей иностранный документ был признан ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Nacion.

Как отмечает издание, по словам представителя ЕС Кристиана Виганда, Еврокомиссия признает швейцарский COVID-сертификат, который отныне будет считаться эквивалентным цифровым документам политического объединения.

Стоит отметить, что Швейцария стала первой страной за пределами ЕС, сертификат будет присоединен к электронной системе.

В частности, как отметил Виганда, COVID-сертификаты ЕС также будут признаваться и на территории Швейцарии.

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