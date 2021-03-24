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В ЕС ввели ускоренную процедуру утверждения вакцин от новых штаммов коронавируса

Новина українською → Брюссель, Среда 24 марта 2021 14:28
В ЕС ввели ускоренную процедуру утверждения вакцин от новых штаммов коронавируса Фото: COVID-вакцина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 24 марта, Еврокомиссия ввела ускоренную процедуру утверждения вакцин, которые эффективны от новых штаммов коронавируса. Также ЕК ужесточила механизм авторизации экспорта вакцин от COVID-19 за пределы ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Сегодня Еврокомиссия вводит меру по ускорению выдачи разрешений на адаптированные вакцины COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процедура будет включать положение, которое позволит использовать адаптированные вакцины с меньшим набором дополнительных данных.

Она будет включать положения в соответствующее законодательство ЕС, позволяющие компаниям сосредоточиться на своевременном сборе необходимых доказательств и разрешать использование адаптированных вакцин с меньшим набором дополнительных данных, представленных Европейскому агентству по лекарственным средствам", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Европейской комиссии пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca. Компания поставила только часть вакцин, которые были согласованы между сторонами.

Напомним, днями в Евросоюзе заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса. Однако она развивается разными темпами в отдельных странах Европейского союза. В связи с этим в ЕС считают нужным ускорить вакцинацию от COVID-19.

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