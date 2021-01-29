ЕС вводит новую зону карантина: что изменится

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

Послы ЕС согласовали новый уровень эпидемиологической опасности - "темно-красную" зону. В этой зоне будут регионы с наихудшей ситуацией с коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Регионы с более чем 500 заражениями на 100 000 жителей в течение двух недель будут входить в "темно-красные" зоны. ЕС уже создал систему "светофоров", чтобы обозначить уровень распространения коронавируса.

В ЕС считают, что новые "темно-красные зоны" помогут выделить зоны с очень высоким риском, а также помогут придерживаться правил.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что туристы из этой зоны должны будут пройти тест перед отъездом и самоизоляцию по приезду.

Она также заявила, что эта система будет применяться для поездок в пределах ЕС.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Европе пока рано ослаблять карантин. Темпы распространения коронавируса в Европе остаются высокими, заявили в ВОЗ.

Отметим, что Еврокомиссия рекомендовала ужесточить правила въезда в страны Евросоюза из третьих стран из-за риска распространения мутировавших штаммов COVID.