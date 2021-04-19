ЕС закупит дополнительные 100 млн доз COVID-вакцины Pfizer

Европейский союз закупит дополнительных 100 млн доз вакцины от коронавируса производства компании BioNTech / Pfizer. Вакцины должны будут доставить в 27 стран-членов ЕС.

"Мы по-прежнему стремимся продвигаться как можно быстрее и безопаснее, чтобы доставить эту вакцину большему количеству людей в Европе, поскольку смертельный вирус продолжает сеять хаос по всему континенту", - заявил глава и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

По его словам, компания выполнила обязательства по поставкам перед ЕС. При этом компания планирует поставить 250 млн доз в ЕС во втором квартале.

Отмечается, что всего в 2021 году ЕС получит 600 млн доз препарата.