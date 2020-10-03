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В ЕС заявили о серьезном побочном эффекте препарата от COVID-19

Новина українською → Брюссель, Суббота 03 октября 2020 11:14
В ЕС заявили о серьезном побочном эффекте препарата от COVID-19 Фото: медики проверяют побочные эффекты ремдесивира (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проверяет информацию о серьезном побочном эффекте ремдесивира - препарата для лечения COVID-19. Некоторые пациенты жалуются на нарушение в работе почек.

Об этом пишет DW.

Сообщается, что есть информация о том, что пациенты, которые принимали ремдесивир для лечения COVID-19, впоследствии страдали нарушениями в работе почек. Эксперты EMA проверяют, есть ли здесь связи и является ли это побочным эффектом.

Отметим, летом Еврокомиссия разрешила применять ремдесивир, однако изучение возможных побочных эффектов продолжается. На сегодня этот препарат рекомендован для лечения взрослых пациентов от 12 лет.

Ремдесивир разработала американская компания Gilead для лечения лихорадки Эбола. В США и Японии препарат уже получил специальное разрешения, в частности, президента Дональдта Трампа лечат этим лекарством.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины упростил ремдесивира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовятся к выходу несколько отечественных препаратов от COVID-19.

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