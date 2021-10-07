Еще более 122 тысяч украинцев вакцинировались от COVID
Фото: еще более 122 тысяч украинцев вакцинировались от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки, 6 октября получили вакцину от коронавируса еще 122 298 граждан. Всего уже проведено более 13 млн прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Так, вчера первую дозу вакцины получили 59 428 человек, а полностью иммунизированны (получили вторую дозу) - 62 870.
В частности, вчера население вакцинировали:
- 914 мобильных бригад,
- 3 038 пунктов прививания;
- 351 центр вакцинации.
Вместе с тем, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 7 360 202 человека.
Из которых получили одну дозу вакцины - 7 360 200 человек, а полностью иммунизированны - 5 942 170.
В общем количестве в стране уже сделано 13 302 370 прививок.