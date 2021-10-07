ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Еще более 122 тысяч украинцев вакцинировались от COVID

Новина українською →
Украина, Четверг 07 октября 2021 08:44
Еще более 122 тысяч украинцев вакцинировались от COVID Фото: еще более 122 тысяч украинцев вакцинировались от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки, 6 октября получили вакцину от коронавируса еще 122 298 граждан. Всего уже проведено более 13 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Так, вчера первую дозу вакцины получили 59 428 человек, а полностью иммунизированны (получили вторую дозу) - 62 870.

В частности, вчера население вакцинировали:

  • 914 мобильных бригад,
  • 3 038 пунктов прививания;
  • 351 центр вакцинации.

Вместе с тем, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 7 360 202 человека.

Из которых получили одну дозу вакцины - 7 360 200 человек, а полностью иммунизированны - 5 942 170.

В общем количестве в стране уже сделано 13 302 370 прививок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Карантин Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе