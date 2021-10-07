Еще более 122 тысяч украинцев вакцинировались от COVID

В Украине за минувшие сутки, 6 октября получили вакцину от коронавируса еще 122 298 граждан. Всего уже проведено более 13 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Так, вчера первую дозу вакцины получили 59 428 человек, а полностью иммунизированны (получили вторую дозу) - 62 870.

В частности, вчера население вакцинировали:

914 мобильных бригад,

3 038 пунктов прививания;

351 центр вакцинации.

Вместе с тем, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 7 360 202 человека.

Из которых получили одну дозу вакцины - 7 360 200 человек, а полностью иммунизированны - 5 942 170.

В общем количестве в стране уже сделано 13 302 370 прививок.