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Еще более 132 тысяч украинцев вакцинировались от коронавируса

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Украина, Среда 29 сентября 2021 08:43
Еще более 132 тысяч украинцев вакцинировались от коронавируса Фото: еще более 132 тысяч украинцев вакцинировались от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за сутки вакцину от коронавируса получили 132 246 человек. Всего в стране уже сделано более 12 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения.

В частности, за вчера одну дозу вакцины получили 75 188 человек, а полностью иммунизировались (получили две дозы) - 57 058 человек.

Так, в течение суток население вакцинировали:

  • 933 мобильные бригады,
  • 3 219 пунктов прививания;
  • 370 центров вакцинации.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании в стране было привито 6 926 719 человек.

Из которых получили одну дозу - 6 926 717 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 565 270.

В общем количестве в Украине уже насчитывается 12 491 987 проведенных прививок.

Напомним, в Украине планируют разрешить вакцинацию от коронавируса для всех детей от 12 лет.

Добавим, чиновников и педагогов планируют обязать вакцинироваться.

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