Фото: еще более 135 тысяч украинцев получили прививку от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 135 223 человека. Что в три раза больше чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В частности, одну дозу вакцины получили 54 523 человека, полностью иммунизированные (получили две дозы) - 80 700 человек. Так, за прошедшие сутки население иммунизировали: 300 мобильных бригад,

1 004 пункта прививания;

353 центра вакцинации. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 961 265 человек. Из которых получили одну дозу вакцины - 5 961 263 человека, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 4 884 904 человека. В общем количестве в Украине уже проведено 10 846 167 прививок.

