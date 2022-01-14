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Еще более 90 тысяч украинцев привились от COVID: сколько прошли ревакцинацию

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Украина, Пятница 14 января 2022 08:42
Еще более 90 тысяч украинцев привились от COVID: сколько прошли ревакцинацию Фото: еще более 90 тысяч украинцев привились от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки прививки против коронавируса получили более 90 тысяч человек. Из них ревакцинацию прошли более 14 000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 13 января 92 835 человек вакцинированы против COVID-19.

Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу - 45 465 человек, дополнительную получил 551 человек, а бустерную - 14 485.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 941 502 человека.

Из них получили первую дозу - 14 941 500 человек, получили две дозы - 14 197 703 человека, дополнительную дозу - 8 639 человек, а бустерную - 70 663.

В Украине всего проведено 29 218 505 прививок.

Напомним, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного, в 10 раз.

Добавим, согласно данным Электронной системы здравоохранения, по состоянию на конец декабря 2021 года, доля госпитализированных пациентов, которые прошли полный курс прививки составляет лишь 11,7% среди всех случаев.

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