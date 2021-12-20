Еще шесть областей могут покинуть "красную" зону. Условия выхода не выполняют только два региона
Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что только две области в Украине не выполняют требования для выхода из "красной" зоны. Все остальные скоро покинут эту зону.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы Минздрава.
По его словам, эпидситуация значительно, лучше чем в европейских странах.
"По состоянию на сейчас, только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из "красного" уровня эпидопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона либо уже выведены из "красного" уровня или будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций", - заявил он.
Какие области сейчас в "красной" зоне
- Волынская
- Житомирская
- Запорожская
- Киевская
- Николаевская
- Сумская
- Черкасская
- Черниговская