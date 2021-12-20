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Еще шесть областей могут покинуть "красную" зону. Условия выхода не выполняют только два региона

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 10:30
Еще шесть областей могут покинуть "красную" зону. Условия выхода не выполняют только два региона Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что только две области в Украине не выполняют требования для выхода из "красной" зоны. Все остальные скоро покинут эту зону.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы Минздрава.

По его словам, эпидситуация значительно, лучше чем в европейских странах.

"По состоянию на сейчас, только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из "красного" уровня эпидопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона либо уже выведены из "красного" уровня или будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций", - заявил он.

Какие области сейчас в "красной" зоне

  • Волынская
  • Житомирская
  • Запорожская
  • Киевская
  • Николаевская
  • Сумская
  • Черкасская
  • Черниговская
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