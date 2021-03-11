Еще три страны приостанавливают COVID-вакцинацию препаратом AstraZeneca

Правительства Италии, Норвегии и Исландии приняли решение приостановить использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса. Власти приостанавливают применение вакцины из соображений предосторожности.

"Из-за сообщения о смертельном случае в Дании вследствие образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия приняла решение приостановить вакцинацию этим препаратом", - говорится в сообщении института.

Директор по инфекционному контролю ведомства Норвегии Гейр Бухольм заявил, что правительство будет ждать информации, есть ли связь "между вакциной и этим случаем образования тромбов".

При этом в итальянском агентстве сообщили о том, что на всей территории страны вводится запрет на использование партии препарата AstraZeneca.

В ведомстве уточнили, что причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим в Дании пока не установлена. Регулятор продолжает проводить проверку.

При этом агентство France Info сообщает, что аналогичное решение приняли власти Исландии.