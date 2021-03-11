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Еще три страны приостанавливают COVID-вакцинацию препаратом AstraZeneca

Новина українською → Рим, Четверг 11 марта 2021 16:55
Еще три страны приостанавливают COVID-вакцинацию препаратом AstraZeneca Фото: вакцинация (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительства Италии, Норвегии и Исландии приняли решение приостановить использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса. Власти приостанавливают применение вакцины из соображений предосторожности.

Об этом сообщают Норвежский институт здравоохранения и Итальянское агентство по лекарствам.

"Из-за сообщения о смертельном случае в Дании вследствие образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия приняла решение приостановить вакцинацию этим препаратом", - говорится в сообщении института.

Директор по инфекционному контролю ведомства Норвегии Гейр Бухольм заявил, что правительство будет ждать информации, есть ли связь "между вакциной и этим случаем образования тромбов".

При этом в итальянском агентстве сообщили о том, что на всей территории страны вводится запрет на использование партии препарата AstraZeneca.

В ведомстве уточнили, что причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим в Дании пока не установлена. Регулятор продолжает проводить проверку.

При этом агентство France Info сообщает, что аналогичное решение приняли власти Исландии.

Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.

Кроме того, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что нет доказательств связи AstraZeneca с летальным случаем в Австрии.

При этом ранее в Австрии приостановили вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca. Поскольку сейчас проходит расследование смерти пациента после прививки.

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