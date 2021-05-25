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В Эстонии с 31 мая отменят часть карантинных ограничений

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Таллин, Вторник 25 мая 2021 21:57
В Эстонии с 31 мая отменят часть карантинных ограничений Фото: в Эстонии с 31 мая отменят часть карантинных ограничений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Эстонии приняло решение смягчить некоторые карантинные ограничения, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Меры начнут ослаблять с 31 мая.

Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

Так, с понедельника правило не собираться группами более двух человек и соблюдать социальную дистанцию будет заменено на требование рассредотачиваться, то есть держаться от посторонних людей на разумном расстоянии.

Кроме того, будут разрешены спортивные занятия для групп до 25 человек, в публичных собраниях и мероприятиях, например театральных представлениях, смогут принимать участие до 200 человек.

Заполняемость в магазинах и пунктах обслуживания не должна превышать 50%, посетителям также необходимо следовать правилу разумного рассредоточения.

Напомним, с 17 мая в Эстонии ученики вернулись к очному обучению. При этом учащимся разрешили не соблюдать масочный режим во время обучения.

Кроме того, 17 мая в Эстонии открылась регистрация на вакцинацию от коронавируса для всех желающих. Привиться могут граждане страны в возрасте от 16 лет.

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