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В Эстонии намерены ввести COVID-сертификат для массовых мероприятий

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Таллин, Четверг 27 мая 2021 15:29
В Эстонии намерены ввести COVID-сертификат для массовых мероприятий Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (wikimedia.org Kaja_Kallas)
Автор: РБК-Украина

Правительство Эстонии рассматривает возможность введения COVID-сертификат для посещения массовых мероприятий. Документ могут ввести с 14 июня.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает издание ERR.

В частности, сертификат получат те, кто вакцинировался от коронавируса или переболел им.

"С 14 июня мероприятия с большим количеством участников будут разрешены только в том случае, если в них будут участвовать исключительно люди, вакцинированные от коронавируса или переболевшие им. Мы планируем пилотный запуск COVID-сертификата, чтобы можно было проводить более крупные мероприятия без каких-либо последствий", - заявила эстонский премьер.

В то же время, министр здравоохранения и труда Эстонии Танель Кийк заявил, что цифровой сертификат не будет являться паспортом вакцинации.

"Идея состоит в том, что человек либо сдал отрицательный тест, либо переболел, либо был дважды вакцинирован. Эти три показателя равны", - пояснил министр.

По словам Кийка, цифровой сертификат позволит проводить мероприятия с участием до 2 тысяч человек в помещении и до 6 тысяч человек на открытом воздухе.

Напомним, власти Эстонии объявили о решении смягчить с 31 мая некоторые карантинные ограничения. В частности, разрешаются спортивные занятия для групп до 25 человек, публичные собрания и мероприятия с участием до 200 человек.

Кроме того, 17 мая в Эстонии открылась регистрация на вакцинацию от коронавируса для всех желающих. Привиться могут граждане страны в возрасте от 16 лет.

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