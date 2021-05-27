В Эстонии намерены ввести COVID-сертификат для массовых мероприятий

В частности, сертификат получат те, кто вакцинировался от коронавируса или переболел им.

"С 14 июня мероприятия с большим количеством участников будут разрешены только в том случае, если в них будут участвовать исключительно люди, вакцинированные от коронавируса или переболевшие им. Мы планируем пилотный запуск COVID-сертификата, чтобы можно было проводить более крупные мероприятия без каких-либо последствий", - заявила эстонский премьер.

В то же время, министр здравоохранения и труда Эстонии Танель Кийк заявил, что цифровой сертификат не будет являться паспортом вакцинации.

"Идея состоит в том, что человек либо сдал отрицательный тест, либо переболел, либо был дважды вакцинирован. Эти три показателя равны", - пояснил министр.

По словам Кийка, цифровой сертификат позволит проводить мероприятия с участием до 2 тысяч человек в помещении и до 6 тысяч человек на открытом воздухе.