В Эстонии намерены ввести COVID-сертификат для массовых мероприятий
Правительство Эстонии рассматривает возможность введения COVID-сертификат для посещения массовых мероприятий. Документ могут ввести с 14 июня.
Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает издание ERR.
В частности, сертификат получат те, кто вакцинировался от коронавируса или переболел им.
"С 14 июня мероприятия с большим количеством участников будут разрешены только в том случае, если в них будут участвовать исключительно люди, вакцинированные от коронавируса или переболевшие им. Мы планируем пилотный запуск COVID-сертификата, чтобы можно было проводить более крупные мероприятия без каких-либо последствий", - заявила эстонский премьер.
В то же время, министр здравоохранения и труда Эстонии Танель Кийк заявил, что цифровой сертификат не будет являться паспортом вакцинации.
"Идея состоит в том, что человек либо сдал отрицательный тест, либо переболел, либо был дважды вакцинирован. Эти три показателя равны", - пояснил министр.
По словам Кийка, цифровой сертификат позволит проводить мероприятия с участием до 2 тысяч человек в помещении и до 6 тысяч человек на открытом воздухе.
Напомним, власти Эстонии объявили о решении смягчить с 31 мая некоторые карантинные ограничения. В частности, разрешаются спортивные занятия для групп до 25 человек, публичные собрания и мероприятия с участием до 200 человек.
Кроме того, 17 мая в Эстонии открылась регистрация на вакцинацию от коронавируса для всех желающих. Привиться могут граждане страны в возрасте от 16 лет.